محمود سعد وإسعاد يونس يتصدران الأعلي مشاهدة .. تفاصيل

تمكنت حلقة الفنانة إسعاد بونس والإعلامية إيناس جوهر ، ضمن حلقات برنامج SOLD OUT ، والذى يقوم بتقديمه الإعلامي محمود سعد ، ويذاع عبر منصة watch it ، من تصدر نسب المشاهدة فى مصر بعد عرضها .

حيث حققت الحلقة التى جمعت بين كل من الفنانة إسعاد يونس ، والاذاعية إيناس جوهر من احتلال المركز الاول ضمن البرامج الاعلي مشاهدة عبر المنصة .

واستضاف الفنان محمود سعد خلال برنامجه sold out عدد من الفنانين ابرزهم مني زكي واكرم حسني وأحمد امين ومدحت صالح كما سجل بعض الحلقات مع عدد من الفنانين مثل كريم عبد العزيز .

وكشف الاعلامي محمود سعد عن تواصله مع الفنان القدير عادل إمام خلال الشهر الماضي ، تليفونيا ، في فيديو نشره عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب .

وقال محمود سعد : الفنانة مادلين طبر لا تعلم طبيعة والعلاقه بين عادل إمام وأسرته ، وتحدثت عنهما في احدي اللقاءات المصورة .

وأضاف محمود سعد : مين اللي يقدر يمنع عادل إمام من الخروج ؟ ، فقد حدث بيني وبين عادل إمام مكالمة هاتفيه من شهر ، ومن المقرر أن أقوم بزيارته قريبا .