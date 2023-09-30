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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في السينما وعلى السراير والمواصلات.. البق يغزو بلد أوروبي شهير

حشرة البق
حشرة البق

تشهد باريس مشكلة خطيرة تتمثل في انتشار بق الفراش في وسائل النقل العام، مما يثير قلقًا كبيرًا بين السكان والسلطات المحلية. 

وفي استجابة لهذا الوضع الملح، أعلن وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، عن عقد اجتماع استثنائي مع مشغلي النقل العام لمناقشة الإجراءات المتخذة واتخاذ إجراءات إضافية لحماية المسافرين.

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ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تم تقديم بيان على الموقع الرسمي للوزارة يوضح أن الاجتماع سيهدف إلى توفير معلومات شاملة حول الإجراءات المتخذة حتى الآن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين مشغلي النقل. 

كما سيتم استعراض الخطط المستقبلية واتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة المسافرين وضمان راحتهم أثناء استخدام وسائل النقل العام.

انتشار البق في باريس

تأتي هذه الخطوة بعد تقدم مجلس مدينة باريس بشكوى رسمية إلى الحكومة الفرنسية، تناشد فيها بالتدخل لمكافحة انتشار بق الفراش في وسائل النقل العام والمنازل. 

وقد دعا المسؤولون المحليون إلى تشكيل قوة عمل وطنية خاصة للتصدي لهذه المشكلة وسحق هذا الآفة التي تهدد صحة وراحة المواطنين.

أكد إيمانويل غريغوار، النائب الأول لرئيس بلدية باريس، أن هذه المشكلة وصلت إلى حالة طوارئ وطنية، حيث انتشرت بق الفراش في جميع أماكن الاستقبال العامة وتعد تحديًا كبيرًا يجب معالجته بشكل فوري.

 وأعرب عن أهمية معالجة هذه المشكلة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2032.

مع تصاعد الضغط العام، فإن مشكلة بق الفراش في باريس تعد تحديًا صحيًا واقتصاديًا جديًا، حيث تؤثر على سمعة المدينة وتعكس سلبًا على قطاع السياحة والنقل العام. 

كان بق الفراش مشكلة بالنسبة لفرنسا لسنوات، حيث يُعتقد أن عُشر الأسر الفرنسية قد تعرضت لغزو الحشرات. يفضل بق الفراش غزو الأثاث الناعم والملابس، ويأتي ليلاً لتفترس البشر النائمين ويتغذى على دمائهم.

يبدو أن مشاكل فرنسا الطويلة الأمد مع الحشرات قد تفاقمت في الأشهر الأخيرة، حيث تظهر العديد من مقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت الحشرات وهي تتجمع في وسائل النقل العام، مثل الحافلات والقطارات، وتغزو دور السينما والأماكن العامة الأخرى.

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