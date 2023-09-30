حادث مأسوي.. حوت ينهي حياة شخص ويصيب آخر في أستراليا

قالت وكالة "رويترز" للأنباء أمس السبت، إن رجلا توفي وأصيب آخر بجروح في أستراليا بعد أن اصطدم حوت بقاربهماأثناء رحلة صيد، وفقا لما ذكرته السلطات.

وقالت الشرطة إن أحد الرجلين تم انتشاله فاقدا للوعي من خليج بوتاني، قبالة ساحل سيدني، وتوفي لاحقا، في حيننقل الرجل الآخر إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة السادسة صباحا، عندما كان الرجلان يصطادان في قارب صغير قربكيب بانكس في لا بيروز.

وأفاد شهود عيان أن حوتا ضخما قفز من الماء وارتطم بالقارب، ما أدى إلى انقلابه وسقوط الرجلين في الماء.

وقال أحد الشهود: “كان شيئا مروعا. كان الحوت كبيرا جدا، وكان القارب صغيرا جدا. لم يكن لديهم فرصة”.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتمكنت من إخراج الرجلين من الماء. وأجريت محاولات لإنعاش أحدهم، لكن دونجدوى. وأعلن عن وفاته في المكان.

وأصيب الرجل الآخر بجروح طفيفة في ذراعه وظهره، وتم نقله إلى مستشفى سانت جورج. وقال مسؤول في خدمةالإسعاف: “إنه حادث مأساوي. نحن نقدم تعازينا لأسرة الضحية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصاب”.