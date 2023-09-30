محمد رياض وسهر الصايغ ورياض الخولى.. قلع الحجر يعيد حسني صالح لرمضان

يستعد المخرج الكبير حسني لصالح لبدء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد قلع الحجر والذي يعيده للسباق الرمضاني منذ آخر أعماله مسلسل الوسواس عام ٢٠١٥.

قدم بعدها مجموعة من الأعمال التي تم عرضها خارج الموسم الرمضاني.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر، الذى تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة.

مسلسل قلع الحجر، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة ورغم انه اول أعماله الا ان المخرج حسني صالح يؤكد انه اكتشاف جديد وموهبة تستحق التواجد. العمل عن قصة واحداث واقعية حدثت بالفعل في هذه المنطقة.

مسلسل قلع الحجر من إنتاج شركتي النمور والهرم ويلعب بطولته كل من محمد رياض ورياض الخولى وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور ومدحت تيخة ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي واحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوى وآية عبد الرحمن الابنودى وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل َوحنين وعبد الخالق احمد ووجه جديد سيكون مفاجأة طبقا لتصريحات حسني صالح هو كريم زين.