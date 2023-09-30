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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية في بورسعيد بمشاركة 15 شركة

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية عن العمل في المرتفعات بشركة قناة السويس للحاويات في شرق التفريعة ببور فؤاد، وذلك بقاعة الاجتماعات في فندق "جراند أوتيل"، بحضور 15 شركة، وبمشاركة 50 مشاركا، فضلا عن ممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئات العمل المختلفة، وتوفير مناخ عمل آمن يعزز الإنتاجية ويحقق العديد من المكاسب للعمال وأصحاب الأعمال.

وأوضح عبد الونيس عبد الله، مدير مديرية العمل ببورسعيد - في تقريرٍ للوزارة - أنه شارك في افتتاح الفعاليات المهندس محمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومحمد خطاب، مدير العلاقات العامة بشركة قناة السويس للحاويات، والمهندس هشام ناجي، مديرة إدارة الأمان بشركة قناة السويس للحاويات، وعطوة حسن، مستشار هيئة قناة السويس لشئون البيئة.

وقال إنه ألقى كلمة خلال الملتقى حول أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع مناحي الحياة باعتبارها منهج حياة، وقيام مفتشي السلامة بدورهم التوعوي للحفاظ على العامل وبيئة العمل داخل المنشأة، وتأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة.

كما ألقى المهندس محمد منتصر كلمة حول أهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ علي الجميع من جميع أنواع المخاطر التي تحيط بنا وكيفية الوقاية منها.

ودارت المناقشات حول الاشتراطات والإجراءات التي يتم تطبيقها من خلال منظومة السلامة والصحة المهنية بهيئة قناة السويس وميناء شرق بورسعيد - شركة قناة السويس للحاويات، وذلك بغرض تبادل الخبرات بين المنشآت المختلفة الخاصة بالعمليات المشتركة للنشاط الملاحي.

وجرى عرض إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تطبق من ميناء شرق بورسعيد أثناء استقبال الميناء لأول سفينة تعمل بالوقود الأخضر (الميثانول) أثناء عملية تزويدها بالوقود داخل المياه الإقليمية، وذلك بالمشاركة مع إدارة البيئة بالمنشأة.

وحصلت الشركة على المركز العاشر عالمياً لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناءً حول العالم.

كما شملت الفعاليات محاضرة حول مخاطر السقوط من المرتفعات وطرق الوقاية منها، وتعريف مخاطر بيئة العمل، وكيفية العمل على المرتفعات.

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