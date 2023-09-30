خالد سليم يتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

شارك الفنان خالد سليم، صوراً جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أثناء قضاء عطلته الصيفية، بأجواء مميزة ليلاً، ولاق تفاعل الجمهور.

وصدرت أحدث الأغنيات المنفردة للنجم المصري خالد سليم بعنوان "في طريق الهوى" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وبقالب غنائي طربي - رومنسي جاءت أغنية "في طريق الهوى"، حيث عاد خالد سليم بأغنيته الجديدة إلى الزمن الفن الجميل من حيث الجُمل اللحنية والأداء الطربي الذي قدمه بإحساس.



أغنية "في طريق الهوى" من كلمات إيهاب عبد العظيم والحان وتوزيع نيس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.