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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عودة الثلاثيات والرباعيات وتسجيل كهربا| 10 مكاسب للنادي الأهلي من تجربة سان جورج بدوري أبطال أفريقيا

مباراة الاهلي وسان
مباراة الاهلي وسان جورج الاثيوبي

اكتسح فريق الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في مباراة الإياب ضمن منافسات  دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا ليتأهل المارد الأحمر إلي دور المجموعات. 

أحرز رباعية النادي الأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي محمد مجدي أفشة هدفين وكهربا ثنائية.  

وتغلب النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره سان جورج بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب بدوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي نجم اللقاء بعدما نجح فى إدارة لقاء سان جورج الإثيوبي بكفاءة واقتدار.  

مكاسب عديدة حققها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مباراة الإياب أمام نظيره سان جورج الاثيوبي ضمن منافسات دور ال 32 بدوري أبطال افريقيا.

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صدى البلد يستعرض أبرز مكاسب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى إياب سان جورج الاثيوبي بدوري أبطال افريقيا. 

 

جاءت أولي مكاسب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الاطمئنان من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر على البدلاء وتألقهم عقب الدفع بهم خلال مجريات المباراة.

ثاني المكاسب فى فوز النادي الأهلي امام سان جورج الاثيوبي تمثل فى منح أريحية للجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر ودفعة معنوية قبل الدخول فى معمعة البطولات القارية وكأس العالم للأندية. 
شهدت مباراة الإياب بين النادي الأهلي تسجيل محمد مجدي أفشة من كرات ثابتة وصناعة محمد هاني اسيست من العرضيات.
واصل إمام عاشور في لقاء الإياب بين النادي الأهلي ونظيره سان جورج الاثيوبي  الابداع والتوهج وبات رمانة ميزان المارد الأحمر فى الآونة الأخيرة.


كولر كسب الرهان بعد الدفع باللاعب الشاب كريم الدبيس الذى أجاد فى الجبهة اليسري ومنح الجهاز الفني بقدرته على تعويض غياب التونسي علي معلول.
نجح الثنائي أحمد نبيل كوكا والتونسي محمد الضاوي كريستو في إثبات قدراتهم الفنية فى لقاء الإياب بين الأهلي وسان جورج الاثيوبي .

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المحنك كولر وعملية التدوير 

كما نجح الداهية المحنك السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي في عملية التدوير المثالية وخلق المنافسة بين اللاعبين في إياب سان جورج الاثيوبي .

من ابرز مكاسب إياب النادي الأهلي وسان جورج الاثيوبي عودة أهلي الثلاثيات والرباعيات بأقل مجهود.

عودة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي إلي التسجيل وهز الشباك بعد غياب فترة طويلة يعد من أبرز مكاسب المارد الأحمر في إياب سان جورج الاثيوبي. 

مكاسب النادي الأهلي فى ذهاب وإياب سان جورج لم تتوقف عند الفوز فقط بل خرج المارد الأحمر بكلين شيت للحارس الدولي محمد الشناوي خلال المباراتين  .

من أبرز مكاسب النادي الأهلي أيضا فى أمام سان جورج الاثيوبي التأهل لدور المجموعات للمرة الـ 20 في تاريخه و وال 5 علي التوالي . 

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