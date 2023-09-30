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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنينا صناعات استراتيجية ونظرة العالم لمصر تغيرت..أبرز تصريحات رئيس الوزراء بمؤتمر حكاية وطن

صدى البلد

أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من التصريحات العامة اليوم خلال  مؤتمر حكاية وطن .

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كالتالي :

كان من المهم أن نبني عددا من الصناعات الاستراتيجية حتى نخفف عن كاهل الدولة فاتورة الاستيراد

هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات

لم تر السياحة نهضة من قبل مثل التي رأتها خلال الـ 9 سنوات الماضية

لدينا كتاب حول إنجازات الدولة في 9 سنوات نهديه للمواطن

الاقتصاد المصري مرشح في ٢٠٣٠ أن يكون من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم رغم التحديات

في 2012 مصر كانت مصنفة دولة فاشلة وفي 2019 نظرة العالم تجاه اقتصادنا تغيرت


لولا أزمة كورونا كانت مصر  ستكون في مكان تاني خلال ٧ سنين

مفيش دولة بلا استثناء لا تعاني بسبب الأزمات العالمية

مش معنى الأزمة الاقتصادية أن تفقد مسارنا ونشكك في قدرتنا

في تحديات بس هنكمل ولدينا الثقة في المسار

 

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