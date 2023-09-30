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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تستعد لمكافحة العفن الهبابي وسوسة النخيل والقوارض بدعم صغار المزارعين

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الادرة المركزية لمكافحة الافات ان استراتيجية الادارة في الفترة الاخيرة تعتمد علي التنبؤ بظهور الافات واخذ خطوات استباقية للاستعداد لها طبقا توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وبالتنسيق مع د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، حيث تقوم لجان الادارة المركزية للمكافحة بتوفير المستلزمات الخاصة بذلك من صابون بوتاسي للعفن الهبابي ومبيدات سوسة النخيل.

وأكد ان الوزارة لأول مرة توفر الحاقنات اللازمة لمكافحة سوسة النخيل لتقليل الهدر في المبيدات وسهولة العلاج، وتأتي هذه الإجراءات بعد جمع محصول المانجو ومحصول البلح حيث تشكلت اللجان للمرور علي محافظة الاسماعلية والشرقية والغربية والجيزة بالواحات والبدرشين وسيوة بمطروح وبعض المحافظات الاخرى حيث استهدفت المرور علي الزراعات وعمل حلقات نقاشية مع المزارعين وشرح كيفية العلاج.

وأضاف "رزق" ان ذلك يأتى تزامنا مع ما يقوم به رجال الادارة العامة للقوارض بعمل حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية فى جميع محافظات مصر ومن ناحية اخري يتابع رجال مكافحة الافات باقي الافات علي المحاصيل الصيفية حتي الحصاد وايضا الزراعات النيلية خصوصا آفة دودة الحشد الخريفية.

وقال رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات ان الهدف الاساسي من هذه اللجان دعم صغار المزارعين فنيا وماديا وان يكون الاجتماع بهم في الحقول على أرض الواقع.

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