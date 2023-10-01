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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق دور الانعاقد الرابع اليوم.. ماذا يحدث في الجلسة الافتتاحية؟

مجلس النواب
مجلس النواب

تنطلق اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

وسيحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من حضراتكم.

وتنعقد  الجلسة الثانية الثلاثاء ٣ أكتوبر الساعة الثانية بعد الظهر، وسيلعن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتى ستجرى في ذات اليوم.الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع يوم الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣،  وسيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من حضراتكم.

والجلسة الأولى في دور الانعقاد الرابع، هي جلسة إجرائية يتم بها تشكيل اللجان النوعية، بالإضافة إلى تشكيل هيئات مكاتب هذه اللجان لتبدأ في عملها بعد ذلك.يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى طبقا للدستور فى الأسبوع القادم وفى اليوم الذى يحدده قرار رئيس الجمهورية.

ويعقد المجلس جلساته بعد اكتمال النصاب القانوني،وبعد ذلك يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثالث، وبعدها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في الدور الرابع.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

كما تشهد الجلسة كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حول القضايا والآمال المعقودة على المجلس خلال هذا الدور.

أما ثانى يوم يعقد المجلس نحو 3 جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فى نفس اليوم فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 25 لجنة.

هذا ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

النواب مجلس النواب الجلسة الإفتتاحية حنفى جبالى الدكتور حنفي جبالي

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