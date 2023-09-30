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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام توتنهام

محمد صلاح
محمد صلاح

يستهدف النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يحل الريدز ضيفا على توتنهام، اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب توتنهام هوتسبر، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.


ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدفا في مباراة اليوم للانفراد بلقب الهداف التاريخي للريدز في شباك توتنهام بمسابقة الدوري الإنجليزي.


ويتقاسم محمد صلاح الصدارة مع كيني داجليش  وإيان راش وروجر هانت.
ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، خطف نقاط المباراة الثلاث ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يتسلح توتنهام بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط ليفربول، وإنعاش فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الرابع بـ14 نقطة.

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