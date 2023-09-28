محمد صلاح ينشر صورته أثناء مرانه في أحدث ظهور

شارك اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر صلاح في الصور من داخل الجيم أثناء مرانه اليومي مما نال اعجاب الجمهور.

وعرضت قناة العربية فيديو بعنوان "محمد صلاح وليفربول .. عقد تجديده التاريخي يتحول لدراسة في هارفارد".

وأضافت مذيعة برنامج "صباح العربية" أنه باحترافية عالية تمكن محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس أن يتم تجديد عقده مع نادي ليفربول بأرقام ومكاسب خيالية.

وتابع مذيع "صباح العربية" أن تجديد عقد اللاعب العالمي محمد صلاح مع نادي ليفربول يدرس في جامعة هارفارد.

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