رئيس الوزراء متأثرا: جايز الأجيال الموجودة هي اللي بتعاني..لكن احنا بنبني دولة

تأثر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أثناء كلمته في مؤتمر «حكاية وطن 2030» أمام الرئيس السيسي بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية، قائلا : « جايز الأجيال الموجودة هي اللي بتعاني ..لكن احنا بنبني دولة».

وقال «مدبولي» ، خلال مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «جايز الأجيال الموجودة هي اللي بتعاني وبتدفع فاتورة هذه الإصلاحات وبناء الدولة، ولكن ثقة في الله وثقة في المسار أولادنا هيتمتعوا وهتبقى دول أخرى تتحدث عن مصر والتنمية وتضع الدولة على الخريطة».



وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «ربنا يكرمنا ونسير على نفس الثوابت التي طبقتها دول التنمية تكون الأولوية من خلال برنامج وطني وتنفيذ المشروعات القومية ».