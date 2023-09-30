لم نستخدم المسكنات وأزمة الكهرباء استثنائية..أبرز تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر حكاية وطن

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، وبحضور الرئيس السيسي، عن تطوير تنمية الدولة المصرية، خلال الـ 9 سنوات الماضية، وشمل الحديث كافة المجالات، بداية من الاقتصاد وحتى الغذاء والرعاية الصحية.. وأليكم أبرو التصريحات…

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كل الدول التي نجحت في مشوار التنمية بنت عواصم جديدة، وحاليا الأردن يفكر في ذلك على غرار مصر.

وأضاف: “فيه ناس كانت معارضة للفكرة بس دلوقتي متوافقين”.

وتابع رئيس الوزراء: “احنا شغالين في ظل أزمات متتالية ومعندناش رفاهية العمل في أمور مستقرة”.

وأكمل:" كان عندنا جراءة في وضع وتطبيق سياسات إصلاح وانفتاح.. نحن لم نستخدم المسكنات، بل عملنا على إحداث إصلاح حقيقي".

واسترسل:" مش عايزين أزمة الكهرباء التي حصلت بشكل مؤقت خلال الأيام الماضية تنسينا إحنا كنا فين وصلنا لأيه"، متابعا: نستهدف تعدد مصادر الطاقة.

ولفت إلى أنه سيتم إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر، معقبًا: “احنا لحد هذه اللحظة أضفنا 1.7 وسيتم إضافة ما يقرب من 2.5 خلال العامين القادمين.. وكل ذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي لدولة كل سنة تزيد 2 مليون شخص".

وأوضح:"عملنا على تطوير سكن لائق للمواطنين وتم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه".