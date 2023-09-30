وزير المالية: 2.2 مليار جنيه لدعم غير القادرين بـ6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة أنجزت إصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف محمد معيط، خلال كلمتة بفعاليات "حكاية وطن"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا:" فاكر انى اشتغلت فى التأمين الصحى الشامل من 2006 ولم تستطع الدولة إنجازه، وبحضور الرئيس السيسى وجه بسرعة إنجازه وهو ما تحقق".

نظام لضبط المالية العامة



وأوضح وزير المالية، ان موازنة هذا العام تشهد تخصيص 2.2 مليار جنيه لدعم غير القادرين فى 6 محافظات التى طبق بها التأمين الصحى الشامل.

وأكد وزير المالية قائلا:" فى 2015 كنت نائب وزير المالية، وكانت الوزارة تعرض على الرئيس السيسى نظام لضبط المالية العامة ويجتاح تطبيق هذا النظام 4 سنوات ولكن الرئيس وجه بإنهائه خلال عام واحد فقط وهو ما حدث بالفعل".

وأوضح وزير المالية، أن بفضل نظام ضبط المالية العامة للدولة تم اغلاق 61 ألف حساب وتم تطبيق نظام الخزانة الموحد.