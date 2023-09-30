ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ملابسات العثور على جثمان شخص داخل شقة بمنطقة العمرانية غرب الجيزة.

تفاصيل مقتل شخص على يد ابن شقيقته في الجيزة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان شخص داخل شقته بمنطقة العمرانية، وعلى الفور شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه طعنات متفرقة في الجسد، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكشفت تحريات المباحث في الجيزة، برئاسة العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المجني عليه، حيث تم العثور على آثار دماء على سلم العقار وصولا إلى الشقة مسرح الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، حيث قرر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات بينهما قام على آثرها بتسديد طعنات متفرقة له فسقط على أثرها قتيلا.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه للوقوف على اسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.