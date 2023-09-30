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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يصل إلى منكبيه .. علي جمعة يصف شعر الرسول ولحيته

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد السواد،‏ وناعمًا ولكن ليس النعومة المذمومة التي لا يستقر الشعر بها‏، ولكنها نعومة متماسكة‏، وكان طويل الشعر،,‏ فكان يصل شعره صلى الله عليه وآله وسلم إلى منكبيه‏،‏ وكل ذلك ثبت في السُنة الشريفة‏.

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وأضاف عبر الفيسبوك: ‏ روي‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يضرب شعره إلى منكبيه‏ (البخاري ومسلم‏),‏ كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالجعد القطط ولا السبط ‏(أي ليس فيه التواء وانقباض‏,‏ ولا بالمسترسل‏) (البخاري ومسلم‏)،‏ وقد حلق صلى الله عليه وآله وسلم جميع رأسه في حجة الوداع.‏

وتابع: كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم اللحية،‏ كثير شعرها‏،‏ وكانت لحيته سوداء‏,‏ ولم يكن بها شيب إلا في سبع عشرة شعرة عدها أصحابه رضي الله عنهم‏,‏ وثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وآله وسلم فروي‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير شعر اللحية ‏(أخرجه مسلم في صحيحه‏),‏ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال‏:‏ كانأسود اللحية حسن الثغر ‏(رواه البيهقي في دلائل النبوة‏).‏


وأكمل: كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم قص الشارب‏,‏ وليس حلقه بالكلية‏,‏ وإنما كان يخفف شاربه حتى كان يرى بياض ما أسفل الشعر في شاربه‏,‏ وكان يأمر بذلك‏,‏ ويجعله صلى الله عليه وآله وسلم تمييزا للمسلمين عن غيرهم‏,‏ فعن ابن عباس رضي الله عنه‏:‏ أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقص شاربه ويذكر أن إبراهيم عليه السلام كان يقص شاربه ‏(أخرجه الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده‏).‏

 

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