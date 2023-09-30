يصل إلى منكبيه .. علي جمعة يصف شعر الرسول ولحيته

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد السواد،‏ وناعمًا ولكن ليس النعومة المذمومة التي لا يستقر الشعر بها‏، ولكنها نعومة متماسكة‏، وكان طويل الشعر،,‏ فكان يصل شعره صلى الله عليه وآله وسلم إلى منكبيه‏،‏ وكل ذلك ثبت في السُنة الشريفة‏.

وأضاف عبر الفيسبوك: ‏ روي‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يضرب شعره إلى منكبيه‏ (البخاري ومسلم‏),‏ كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالجعد القطط ولا السبط ‏(أي ليس فيه التواء وانقباض‏,‏ ولا بالمسترسل‏) (البخاري ومسلم‏)،‏ وقد حلق صلى الله عليه وآله وسلم جميع رأسه في حجة الوداع.‏

وتابع: كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم اللحية،‏ كثير شعرها‏،‏ وكانت لحيته سوداء‏,‏ ولم يكن بها شيب إلا في سبع عشرة شعرة عدها أصحابه رضي الله عنهم‏,‏ وثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وآله وسلم فروي‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير شعر اللحية ‏(أخرجه مسلم في صحيحه‏),‏ وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال‏:‏ كانأسود اللحية حسن الثغر ‏(رواه البيهقي في دلائل النبوة‏).‏



وأكمل: كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم قص الشارب‏,‏ وليس حلقه بالكلية‏,‏ وإنما كان يخفف شاربه حتى كان يرى بياض ما أسفل الشعر في شاربه‏,‏ وكان يأمر بذلك‏,‏ ويجعله صلى الله عليه وآله وسلم تمييزا للمسلمين عن غيرهم‏,‏ فعن ابن عباس رضي الله عنه‏:‏ أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقص شاربه ويذكر أن إبراهيم عليه السلام كان يقص شاربه ‏(أخرجه الترمذي في سننه والإمام أحمد في مسنده‏).‏