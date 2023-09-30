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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق على يد شقيق زوجته بالقليوبية .. لهذا السبب

جثة
جثة

لقى سائق مصرعه على يد شقيق زوجته ونجل خالتها إثر خلافات زوجية بينهما فقاموا بطعنه عدة طعنات مُتفرقة بالجسد أودت بحياته حرّر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثـ ـة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك. 
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص، بمقتل "إسلام" سائق، مقيم دائرة القسم.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام شقيق زوجته ونجل خالتها بالتخلص منه بسبب خلافات زوجية بين زوجته شقيقة المتهم الأول، وقاموا بالتربص له وطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته.
حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية انتداب الطب الشرعي تحريات المباحث الجنائية خلافات زوجية قسم شرطة الخصوص مدير أمن القليوبية

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