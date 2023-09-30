غدا.. تشييع جنازة محمد فريد من مسجد الحصري بأكتوبر

توفى منذ قليل الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض .

وكشفت أسرة الفنان الراحل عن موعد ومكان الجنازة والتي ستشيع غدا من مسجد مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.

وفاة محمد فريد

كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر فيسبوك.

كتبت ناهد محمد فريد:" اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين"..

وكشفت عن معاناته من نقص حاد في الهيموجلوبين.