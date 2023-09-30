مصرع جندي أذربيجاني برصاص قناصة على الحدود مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، عن مقتل جندي أذربيجاني برصاص قناصة على الحدود مع أرمينيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، أن قواتها تتخذ "إجراءات" بعد مقتل أحد جنودها برصاص قناص من الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين.

وسرعان ما نفت أرمينيا هذا الادعاء، قائلة إن نبأ فتح قواتها النار على مواقع أذربيجانية "لا يتوافق مع الواقع".

وكانت الحكومة الأرمينية، أعلنت اليوم السبت، أن ما يقرب من جميع سكان كاراباخ الأرمن غادروا الإقليم، مشيرة إلى وصول أكثر 100 ألف من أرمن كاراباخ إلى البلاد؛ منذ أن هاجمت أذربيجان وأمرت مسلحي المنطقة الانفصالية بنزع سلاحهم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال نازيلي باجداساريان، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إن 100,417 شخصا وصلوا إلى أرمينيا من كاراباخ، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120,000 نسمة قبل أن تستعيد أذربيجان المنطقة في هجوم صاخب الأسبوع الماضي.