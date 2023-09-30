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برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: "حكاية وطن" حدث هام لاستعراض إنجازات الدولة على أرض الواقع

صدى البلد

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تنظيم مؤتمر "حكاية وطن"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدث هام، لما يشهده من استعراض للإنجازات التى حققتها الدولة المصرية عبر السنوات الماضية، وتوعية المواطنين بما تم من مراحل وخطوات في سبيل تحقيق تلك الإنجازات علي الواقع.


وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية كانت تعانى من مشكلات اقتصادية وأمنية ضخمة جدا قبل ٢٠١٣ بالإضافة تهالك بينتها التحتية، وتغييرت تلك الأوضاع بتحقيق الاستقرار الأمنى في المقام الأول والذى ساعد علي تنفيذ العديد من  المشروعات القومية التى قام بها الرئيس السيسي، في مقدمتها مشروعات الطرق والمواصلات والإسكان والكهرباء والسياحة ، بالإضافة إلي قطاع الزراعة والرى حيث قامت الدولة باستصلاح مساحات اراضي كبيرة ومحطات مياه وعملية تدوير مياه الصرف الزراعي.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، يكفي أن نقول أننا اقتربنا من إضافة مساحة نحو أربعة ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وهو ما ساعد البلاد بدوره غي مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالغذاء نتيجة أزمات مثل فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.


وأشار الجبلي، إلى أن ما تواجهه البلاد حاليا من تحديات اقتصادية وارتفاع في أسعار السلع، يرجع بشكل كبير إلي الأزمات العالمية وليست مصر البلد الوحيد التى تضررت، ولكن كل دول العالم، متابعا، وهنا نرى أن ما تبذله الدولة من مجهود لتخفيف آثار هذه التحديات على المواطن ، هو جهد مقدر، ولابد أن يدعمه الجميع، للتخفيف عن المواطن البسيط.


وأضاف أن الدولة حققت طفرات اقتصادية في عدد من القطاعات، لايجب إغفالها، مثل ما تحقق في مجال التصدير حيث حققت ارتفاع فى تصدير المحاصيل الزراعية والذى تعدى حجمه ٥ مليون طن خلال ال٨ شهور الماضية، بالإضافة إلي الطفرة في القطاع العقارى وقطاع النقل.


وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أيضا الدولة لم تغفل دورها الاجتماعى تجاه المواطنين، حيث تبنى الرئيس مشروع حياة كريمة الذى استهدف تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصرى، بالإضافة إلي برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف المهندس عبد السلام الجبلي، أيضا كان هناك طفرة في العلاقات الخارجية للدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث استعادت مصر دورها الاقليمى والدولي.

الحرب الروسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعة الصرف الزراعى

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