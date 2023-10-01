بالأسماء.. ننشر الدوائر الجنائية بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية في العام القضائي الجديد

ينشر موقع صدى البلد بالأسماء الدوائر الجنائية بشمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال القاهرة بالعباسية التي تم إقرارها من قبل محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي الجديد 2023 – 2024، وتبدأ عملها بالعام القضائي الجديد والذي يبدأ من شهر أكتوبر المقبل.



وتضم الدوائر الجنائية قضاة بمحكمة استئناف القاهرة والتي تم توزيعها كالتالي: الدائرة 1 برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله أحمد خضر والدائرة 2 برئاسة المستشار جمال حسن أحمد والدائرة 3 برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي حسن والدائرة 4 برئاسة المستشار عادل علي أحمد السعيد والدائرة 5 برئاسة المستشار وفيق محمد أحمد مكاوي والدائرة 6 برئاسة المستشار محمد جمال الدين محمد حجازي والدائرة 7 برئاسة المستشار محمد إبراهيم محمد قنصوة والدائرة 8 برئاسة المستشار د. مصطفى عبد الفتاح أحمد لبنة.



الدائرة 9 برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز خضر والدائرة العاشرة برئاسة المستشار صبحي صبحي أحمد عبد المجيد والدائرة 11 برئاسة المستشار محمد شريف محمد أحمد طاهر والدائرة 12 برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار علي والدائرة 13 برئاسة المستشار محمود كامل عبد الهادي جميل والدائرة 14 برئاسة المستشار أحمد رضا محمد عبد الوهاب والدائرة 15 برئاسة المستشار محمد محمود حلمي عبد لرازق قنديل والدائرة 16 برئاسة المستشار مجدي خميس محمد سالم.



والائرة 17 برئاسة المستشار صلاح محمد سيد عبد الرحمن والدائرة 18 برئاسة المستشار مجدي عبد الباري علي عبد الباري والدائرة الـ 19 برئاسة المستشار محمد علوان السيد دياب والدائرة 20 برئاسة المستشار خليفة مسعود علي خليفة والدائرة 21 برئاسة المستشار مجدي كمال عبد الغفار الديب والدائرة 22 برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب والدائرة 24 برئاسة المستشار محمد محمود أحمد شعبان والدائرة 23 برئاسة المستشار محمد عليوة يونس السيد والدائرة 24 برئاسة المستشار خالد هاشم محمد قراعة والدائرة رقم 25 برئاسة المستشار ناجي حسن محمود الحايس.