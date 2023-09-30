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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المملكة المتحدة .. موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يسري جبر
يسري جبر

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف فيديو لمشاركته في موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالمملكة المتحدة.

كانت قد نظمت الطرق الصوفية الموكب العام احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، حيث انطلق موكب المولد من مسجد الشيخ صالح الجعفري بالدراسة مرورا بشارع الأزهر، وصولا إلى مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وسبط خاتم المرسلين.

وشاركت  نحو 80 طريقة صوفية مدرجة بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، في موكب المولد الذي يستعيد مكانته ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف بعد توقفه إبان جائحة كورونا وقرار الدولة بمنع التجمعات وإقامة الموالد والاحتفالات.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف علماء الازهر الطرق الصوفية

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