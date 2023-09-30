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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جدول تسكين الطلاب في المدينة الجامعية بالأزهر.. التفاصيل كاملة

المدينة الجامعية
المدينة الجامعية بجامعة الأزهر

بدأت جامعة الأزهر، اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر، في تسكين الطلاب في المدن الجامعية، بالقاهرة والأقاليم، في الوجه البحري والوجه القبلي.

 

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إنه تم إعداد جدول زمني لتسكين الطلاب موضحًا به موعد تسكين كل كلية (بنين - بنات) مناشدا الطلاب والطالبات بالالتزام بمواعيد السكن المقررة لكل كلية، لافتا إلى أهمية تجهيز كل طالب لملف التسكين الخاص به.

جدول تسكين الطلاب

وأوضح، رئيس جامعة الأزهر، أن جدول تسكين الطلاب في المدينة الجامعية، على النحو الآتي:

جدول تسكين الطلاب في المدينة الجامعية

 

جدول تسكين الطلاب في المدينة الجامعية

ضوابط التسكين في المدينة الجامعية

وأوضحت جامعة الأزهر، اجراءات التسكين في المدن الجامعية وهي:

- بعد الاستعلام على نتيجة القبول بالمدينة الجامعية والتأكد من القبول، يتم سداد مصروفات السكن الجامعي للفصل الدراسي الأول ثم العودة مرة أخرى وإدخال الرقم القومي والرقم المرجعي لطباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة وهي كالتالي:
- نتيجة الطالب
- إخطار إسكان
- استمارة كشف طبي 
- طلب التحاق بالمدن الجامعية
- استمارة ضمان سداد الرسوم
- استمارة التسكين
- إقرار عدم الزواج للطالبات

ضوابط السكن في المدينة الجامعية

 

اجراءات التسكين في المدن الجامعية

وبعد ذلك يتم التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة نتيجة الطالب والتقدم بملف محتواه التالي:
- كافة الاستمارات المشار إليها مع ملء استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهة عمل الضامن
- 5 صور شخصية
- 2 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر والضامن مع الإطلاع على الأصل
- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر على كود 6451 لطلاب السكن العادي والاقتصادي.
- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الاقتصادي الشهرية على كود 65830 لطلاب السكن الاقتصادي فقط مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري


أما بالنسبة لطلاب وطالبات السكن الاقتصادي يتم الدخول على الرابط التالي من هنا

ضوابط السكن في المدينة الجامعية

وبعد سداد قيمة المصروفات الشهرية للسكن الاقتصادي على كود 65830 فوري لطباعة إخطار استلام بونات التغذية للشهر المستحق وتقديمه للمختص ليتمكن من استلام بونات التغذية

بالنسبة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة، يتم التقدم إلى الإدارات العامة للمدن الجامعية للطلاب والطالبات خلال أيام الجداول المعلنة وإحضار المستندات الدالة على الحالة (وفاة الوالد بنفس العام الدراسي، مرض مزمن) للمراجعة واستكمال إجراءات التسكين لطلاب وطالبات الحالات الخاصة.

كما يشترط على كافة الطلاب والطالبات الملتحقين بالسكن الجامعي، تقديم شهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعتين الأولى والثانية، حيث أنه شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية.

جامعة الأزهر تسكين الطلاب المدن الجامعية جدول تسكين الطلاب ضوابط التسكين في المدينة الجامعية

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