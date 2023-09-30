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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش: ملتزمون بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش مع عمداء الكليات

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظ شمال سيناء ،  على أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعام الجديد مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد،  تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد.

 

وقال، إن العام الجامعى الجديد سيشهد طفرات غير مسبوقة في العملية التعليمية وتطوير ملموس في أساليب التعليم والتعلم، حيث أن ما تم خلال الفترة السابقة من تعظيم ودعم القدرات التكنولوجية والانشائية بالجامعة سيكون له مردود واضح خلال هذا العام في الخدمات التعليمية والمؤسسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأن ذلك سوف يسهم في تعظيم القدرات التنافسية للبرامج الأكاديمية والخريجين.

 

العملية التعليمية:

 

أكد رئيس الجامعة،  على إنتظام العملية التعليمية وتوفير مناخ جيد للطلاب للتفوق، مشيراً إلى إلتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة،.

 كما حث الطلاب على الإلتزام بالعملية التعليمية والمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

 وأشاد،  بالدعم التي تتلقي مؤسسات التعليم العالي من الدولة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص فخامته علي اكساب الطلاب الجدارات والمهارات الخاصة بسوق العمل . 
 

كما وجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات على ضرورة إتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، و توفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد على إتباع كافة معايير الأمن والسلامة والأمان بجميع المنشأت الجامعية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنه للطلاب. 

 

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