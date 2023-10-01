منصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين.. وتضارب في الأرقام

صرحت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لمنصة X أن الشركة لديها في الوقت الحالي 225 مليون مستخدم نشط يوميًا. وهو انخفاض بعشرات الملايين أو 11.6 % من المستخدمين عما كان عليه قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة مباشرةً.

وبحسب تقرير من Mashable فإن ياكارينو أكدت في مقابلتها مع جوليا بورستين من شبكة CNBC في حدث Code 2023 أن أعداد المستخدمين النشطين بشكل يومي على منصة X قد وصوا لـ 225 مليون، إلا أن شركة X قامت بمراجعة عدد المستخدمين النشطين يوميًا ووجدت شيئا آخر.

وأوضحت The Information أن شركة X قد راجعت العدد الذي قالته ياكارينو ووجدت أنه 245 مليون مستخدم نشط يوميًا. الأمر الذي يعني أن خسارة منصة X للملايين من المستخدمين أو حوالي 3.7 % من المستخدمين النشطين يوميًا قبل استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

Twitter added 1.6M daily active users this past week, another all-time high pic.twitter.com/Si3cRYnvyD — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

وكان عدد المستخدمين النشطين قد انخفض يوميًا عن الأرقام التي شاركها “ ماسك “ العام الماضي عندما كان مسؤولاً عن الشركة، حيث أنه وفقًا لتغريدة من ماسك كان لدى ”تويتر” حوالي 259.4 مليون مستخدم نشط يوميًا في منتصف نوفمبر 2022.

ومقارنة بالمستخدمين النشطين يوميًا الذين كانوا على - تويتر سابقا- منصة X في أواخر العام الماضي تحت قيادة ماسك ، فقد فقدت X ما يقرب من 15 مليون مستخدم أي نحو 5.6 % تقريبًا.

وإلى جانب مقاييس الأعداد الخاصة بالمستخدمين النشطين يوميًا، فقد شاركت ياكارينو أيضًا أن X لديها رقم قياسي يبلغ 550 مليون مستخدم نشط شهريًا، وسيكون هذا أعلى من مقياس "المستخدم الشهري" البالغ 541 مليونًا والذي شاركه ماسك في منشور له في يوليو.

وفقا لـ Mashable فإنه ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مقدار النمو الشهري للمستخدمين النشطين الذي حدث في ظل ماسك بالمقارنة مع ما كانت عليه الشركة قبل استحواذها.

وذلك لأنه في عام 2019، توقف تويتر عن الإبلاغ عن هذا الرقم لصالح مقياس المستخدم النشط اليومي، كما اقتربت الشركة ذلك العام مع 321 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو آخر مقياس مستخدم نشط شهريًا تم الإبلاغ عنه علنًا مباشرة من تويتر.

وفي شهر يوليو الماضي، كان قد أعلن المالك، إيلون ماسك، إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 % في إيرادات الإعلانات. وتخوف ماسك من أن أعباء الديون أصبحت ثقيلة للغاية ، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس الماضي بأن تويتر قد يصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو، وهو الأمر الذي لم يحدث.