ريال مدريد يفوز بثلاثية نظيفة على جيرونا ويتصدر الدوري الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره جيرونا، بثلاثية دون رد، في إطار الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم خوسيلو بالهدف الأول في الدقيقة ١٧ ثم أضاف تشواميني الهدف الثاني في الدقيقة ٢١.

وأخيرا سجل بيلينجهام الهدف الثالث في الدقيقة ٧٢.

وحصل ناتشو على بطاقة حمراء في الدقيقة ٩٠+٤.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كامافينغا -ناتشو - روديجير - كارفخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - فالفيردي

خط الهجوم: بينليجهام - فينيسيوس - خوسيلو

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد ٢١ نقطة، فيما يأتي فريق جيرونا في المركز الثالث برصيد ١٩ نقطة.