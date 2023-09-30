زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

قدّم أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد الإخباري تغطية عن زلزال تركيا حيث أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، بوقوع زلزال بقوة 4.1 درجة في منطقة بودروم في مدينة موغلا التركية ووفقا لـ "تركيا الآن"، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية٬ إن الزلزال حدث في الساعة 12:38 بتوقيت تركيا وبلغ عمقه 6.28 كيلومتر.



ويبدو أن الكوارث لا تنتهي عند هذا الحد حيث إن الأرصاد الجوية التركية أطلقت تحذيرًا باللون الأصفر للمدينة و16 مدينة أخرى في تركيا، لأنه من المتوقع حدوث عواصف وأمطار غزيرة ووفقًا لأحدث التقييمات، فإن الأجزاء الشمالية والداخلية والغربية من البلاد ستكون غائمة تمامًا ومن المتوقع أن تنخفض درجة حرارة الهواء بمقدار 3 إلى 5 درجات مئوية مع هطول الأمطار في الأجزاء الغربية.

وأطلقت الأرصاد الجوية التحذير لكل من مدينة إسطنبول، وأضنة، وباليكسير، وبولو، وبورصة، وجناق قلعة، وهاتاي، وكاستامونو، وكوجالي، وسكاريا، وتكيرداغ، وزونجولداك، وبارتين، ويالوفا، وكارابوك، وعثمانية، ودوزجي.

