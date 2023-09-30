البيت الأبيض يبدأ العد التنازلي لإغلاق محتمل للحكومة الفيدرالية

أطلق البيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق محتمل للحكومة الفيدرالية الأمريكية، والذي قد يحدث في الأول من أكتوبر إذا فشل الكونجرس الأمريكي في الاتفاق على ميزانية جديدة.



وقال البيت الأبيض يوم السبت '14 ساعة حتى يغلق الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الحكومة. حان الوقت لهم للالتزام باتفاق الميزانية الذي توصل إليه الحزبان والذي صوت عليه ثلثاهم قبل بضعة أشهر وإبقاء الحكومة مفتوحة'.



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ويعمل الكونجرس الأمريكي على تمويل الحكومة الفيدرالية قبل نهاية الأسبوع لتجنب الإغلاق. ويمول اقتراح مجلس النواب الحكومة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول. وقد اقترح كل من مجلسي الشيوخ والنواب مشاريع قوانين تمويل حكومي قصيرة الأجل تهدف إلى كسب الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن ميزانية كاملة، ولكن وجهات نظر الحزبين بشأن ما يجب أن تتضمن ميزانية الحكومة اختلافًا كبيرًا، مما يجعل اعتماد كل مشروع من مشاريع القوانين غير مرجح.



إذا لم يتم إقرار تشريع التمويل قبل الأول من أكتوبر، فستضطر الوكالات الفيدرالية إلى وقف جميع الأعمال غير الضرورية وعدم إرسال شيكات الرواتب حتى انتهاء الإغلاق.