مصرع فلسطيني وإصابة 3 آخرين في جرائم إطلاق نار داخل أراضي الـ48

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمصرع فلسطيني وأصابة آخر بجروح خطيرة من عرب الخوالد داخل أراضي الـ48، فيما أصيب فلسطينيان آخران من طمرة وجلجولية بجروح متفاوتة إثر جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت، مساء اليوم السبت.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فقد ارتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 184 قتيلا، بينهم 12 إمرأة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

وفي المقابل، تتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.