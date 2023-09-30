الاتحاد السكندري يعود للتدريبات بعد ثلاثية الإسماعيلي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للتدريبات الجماعية اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها طارق العشري المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من الإسماعيلي خلال الجولة الماضية من الدوري المصري.



ويسعد الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد الاسكندرية في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وحرص طارق العشري المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على دراسة الثغرات التي صاحبت أداء لاعيبه خلال مواجهة الإسماعيلي.



ويمتلكً الاتحاد السكندري 3 نقاط في رصيده عقب تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولي ببطولة الدوري.