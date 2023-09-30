ريمونتادا زملكاوية| أحمد حسن يحتفل بتأهل القلعة البيضاء لدور المجموعات بالكونفيدرالية

حقق الزمالك الفوز أمام ضيفه أرتا سولار الجيبوتي، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "ريمونتادا زملكاوية بيضاء في ستاد القاهرة: الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة الكونفيدرالية بعد الفوز مع أرتا سولار بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين".

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة ذهابًا أمام أرتا سولار بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت في تنزانيا ليضمن الزمالك للتأهل إلى الدور المقبل.