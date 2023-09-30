شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

احتفل الإعلامي خالد الغندور بفوز الزمالك المثير علي فريق أرتا سولار الجيبوتي، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "مبروك يا زملكاوية، و اوباما يستحق التحية : الزمالك يصنع ريمونتادا تاريخية بأستاد القاهرة بعد تحول تأخره لفوز كبير علي ارتا سولار 1/4 ليتأهل لدوري المجموعات للبطولة الكونفدرالية 🇦🇹".

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة ذهابًا أمام أرتا سولار بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت في تنزانيا ليضمن الزمالك للتأهل إلى الدور المقبل.