النواب الأمريكي يمرر مشروعا مؤقتا لتفادي الإغلاق الحكومي

قرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، تمرير مشروع مؤقت للموازنة لمدة 45 يومًا، لمنع الإغلاق الحكومي.

وكان عضو الكونجرس الأمريكي توم كول قال في وقت سابق، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم يوم السبت مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي لمدة 45 يومًا.

ويوفر المشروع مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة، حسبما صرح المشرع للصحفيين، مضيفًا أن التصويت على مشروع القانون يمكن أن يتم في أقرب وقت ممكن.

ودفعت خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد.

وتأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونجرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.