محمد باغة: مصر ليست بعيدة عن أن تكون نموذجا واعدا في التنمية والتقدم| فيديو

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ إدارة الأزمات بجامعة قناة السويس، إن مؤتمر حكاية وطن يستعرض البانوراما التاريخية والتنفيذية، التي مرت بها الدولة في ظل ظروف قاتمة وقاسية، حيث واجهت مصر أزمات متتالية من بعد 2011، أزمات اقتصادية طاحنة وأزمات سياسية، وأزمات عدم الاعتراف بالدولة ومناطحتها بشكل شديد، ملف إرهاب لا ينتهي، وبنية تحتية متهالكة، موارد ناضبة، دولة في نفق مظلم، تبحث عمن ينقذها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، منذ تولي الرئيس السيسي الحكم؛ شهدنا تحولا في كافة المجالات الاقتصادية، الاقتصاد بدأ يتعافى، وحققنا معدلات نمو، كانت مصر الثالثة على مستوى العالم في فترة 2019 قبل كورونا، لولا كورونا والأزمة الروسية، التي أثرت على الاقتصاد العالمي، فتراجعنا قليلًا لكننا مازلنا بخير".

ولفت إلى ان مصر شهدت تطورا هائلا في أذرع الاقتصاد، ومرونة عالية، ومشروعات إنتاجية وخدمية، واستصلاح أراضي زراعية في مناطق لم تكن الدولة المصرية تدخل فيها، تنمية لسيناء وغرب مصر، مشروعات الكهرباء والاكتفاء الذاتي منها، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الثورة الحيوانية والسمكية، مشروعات تتعلق بالعنصر البشري وتطوير المنظومة التعليمية، وتطوير منظومة العمل.

وأردف: "هذه الرؤية كانت رؤية دولة، وليست رؤية رئيس فقط، هذه الملفات كانت موجودة منذ عهد مبارك، لكن العبرة بالتنفيذ، ووجود قيادة لديها الجرأة وتقبل المخاطرة للتنفيذ، هناك علاقة طردية بين العائد والخطر، وعلى المصريين يستوعبوا أن البلاد تبنى بالجهد والصبر والعمل، والنماذج كثيرة، فالنموذج الأمريكي أمريكا عانت مر المعاناة، والنموذج الماليزي، والسنغافوري، والجنوب إفريقي، والنموذج الصيني، والنموذج الهندي، مصر ليست بعيدة عن أن تكون نموذجا واعدا، 105 ملايين نسمة ليسوا عبئا وإنما ثروة بشرية لأن 60% منهم من الشباب، ومحتاجين نبقى منظمين".