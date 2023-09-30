جهود مُضنية| سكرتير حزب الغد: مؤتمر «حكاية وطن» ترجمة لإنجازات السيسي منذ 2014

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في افتتاح مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز».

وأكد محمد فى بيان صحفى له أن مؤتمر حكاية وطن جسد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تحققت خلال فترة حكمه منذ عام 2014 ، والتي جاءت بعد جهود مُضنية في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي يُؤسس لها الرئيس السيسي.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد أن الرئيس السيسي تحدّث أيضًا خلال كلمته عن المعوقات التى واجهت الدولة المصرية منذ بداية فترة حكمه، والعمل على مواجهتها من أجل بناء وطن قادر على مواجهة كافة التحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أننا ننتظر من الرئيس السيسي استكمال باقي الإنجازات التي بدأها في عام 2014 في حالة فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة ، لكى يحقق العديد من الإنجازات خلال الـ6 سنوات القادمة فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.