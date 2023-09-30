لميس الحديدي: مؤتمر حكاية وطن «كشف حساب» للدولة خلال 9 سنوات |فيديو

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل مؤتمر، حكاية وطن الذي يقام لمدة 3 أيام بحضور الرئيس السيسي.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "اون"، أن مؤتمر حكاية وطن هو بمثابة كشف حساب لما قدمته الدولة للشعب خلال 9 سنوات الماضية.

المؤتمر اليوم

وتابعت لميس الحديدى، أن المؤتمر اليوم تطرق للحديث عن الاقتصاد الكلى للدولة والتخطيط وعن الطاقة.

وأكدت لميس الحديدى قائلة: "الدولة بدأت رحلة البناء منذ 9 سنوات، وأغلب المؤسسات كانت منهارة وتم تحقيق العديد من الإنجازات التي تمكنت الدولة من خلالها التصدي للعديد من الأزمات الضخمة".