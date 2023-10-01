مع بدء العام الدراسي الجديد.. وزير التعليم لقيادات الإدارات والمديريات: ماتقعدوش في المكاتب

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة قيادات الإدارات والمديريات التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد .

وتمثلت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقيادات الإدارات والمديريات التعليمية في رسالة قصيرة نصها “ماتقعدوش في المكاتب”

حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قيادات الإدارات والمديريات التعليمية ، بضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الادارية والموجهين الفنيين بالادارات والمديريات التعليمية للمدارس ، مشددا على ضرورة التقليل من اوقات تواجدهم بمكاتبهم للتأكد من انتظام العمل في المدارس

وتلقت جميع مدارس الجمهورية ، تعليمات بحسن إستقبال الطلاب وتخصيص أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد ، لاستقبال الطلاب للصفوف الأولى واليوم التالي لبقية الصفوف



كما تم التشديد على جميع مدارس الجمهورية ، بضرورة تنظيم العمل والتشديد علي الاشراف في جميع الاوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم ووضع أمن وسلامة الطالب نصب الأعين

جدير بالذكر أن أن عدد الطلاب في المدارس يبلغ أكثر من ٢٥ مليون طالب وتعمل الوزارة على الاستثمار فى هؤلاء الطلاب لإعداد جيل قادر على الابتكار والتعددية والمنافسة.



وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.