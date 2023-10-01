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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزها تسرب الزيت.. أسباب تؤدي إلى تلف البواجي في السيارات

صدى البلد

تعتبر البواجي من أهم القطع في محركات البنزين، فبدونها لا يمكن تشغيل السيارة، لهذا فهي من القطع الهامة، ويجب الاهتمام بها وعدم إهمالها.

 

أسباب تؤدي إلى تلف البواجي في السيارات

1 - نهاية العمر الافتراضي 

2- ارتفاع الحرارة والتي تساعد في تسريع تلف البواجي

3- تسرب الزيت إلى البواجي

4- تراكم الكربون على رأس البواجي

 

أبرز العلامات التي تدل على تلف البوجيهات 

1- صعوبة بدء تشغيل محرك السيارة 

2- ضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة

3-  ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة

4-  ملاحظة تقطيع عمل المحرك أثناء السير، مما قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة

5- إضاءة لمبة تحذير المحرك

6- زيادة كبيرة في استهلاك الوقود

7- ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف

8- حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة

البواجي السيارات البوجيهات استهلاك الوقود تلف البوجيهات

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