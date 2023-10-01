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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر تضرب موعدًا مع الكويت بنهائي البطولة العربية للبادل

صدى البلد

نجح المنتخب المصري للبادل في التغلب على نظيره القطري بنتيجة 2-1، في نصف نهائي البطولة العربية الأولى للبادل المقامة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر بمشاركة 11 دولة.

ليضرب الفراعنة موعدًا مع المنتخب الكويتي والذي تفوق على المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-0 في نصف النهائي الآخر الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملاعب ندا الشباب بالإمارات.

ليصبح النهائي سيناريو مكرر من مواجهة المنتخبين بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لنفس البطولة.

وتضم قائمة أبناء النيل بالبطولة 8 لاعبين وهم: "علي زغلول - جورج واكيم - يوسف حسام - أحمد علاء زعتر - عمر طارق - شريف مخلوف - محمد أحمد السيد - علي شقير".

وضمن إطار نفس مواجهات اليوم أيضًا، فاز المنتخب المغربي على نظيره البحريني بنتيجة 2-1 ليحقق أسود الأطلس المركز الخامس، فيما حقق المنتخب الأردني المركز السابع بعد تفوقه على نظيره العماني بثلاثية نظيفة.

وشهدت منافسات اليوم قبل الأخير، حضور مكثف من الجماهير والمسؤولين وعلى رأسهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل، الرئيس الفخري للاتحاد العربي، والمهندس أحمد غنتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وإسماعيل الهاشمي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل، وخالد غانم الخليفي عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة، وعدد من رؤوساء الوفود المشاركة.

واعتبر المهندس المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد العربي للبادل، أن نجاح هذه البطولة في فتح الباب أمام خمس منتخبات للمشاركة لأول مرة في تاريخها في حدث خارجي، وهي: المغرب، الأردن، السودان، العراق وسوريا، يترجم الأهداف التي يسعى الاتحاد العربي لتحقيقها عبر نشر وتطوير هذه الرياضة، وقال: عدد الأعضاء الحاليين 13 دولة، نجحنا أن نستضيف 11 دولة منها في النسخة الأولى للبطولة العربية، والمشاركة من خمس منتخبات لأول مرة اعتبرها خطوة جرئية منها لأن هذه الاتحادات نظرت إلى الفوائد الفنية المتحققة من الحدث والسعي لتطوير مستويات اللاعبين، قبل النظر إلى حسابات النتائج، وهو أمر يبشر بمستقبل واعد للعبة البادل على الصعيد العربي.

المنتخب المصري للبادل القطري أحمد غتوري

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