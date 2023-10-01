عضو غرفة السياحة يكشف موعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسيناء

قال الأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن مكان التجلي الأعظم هو شرف عظيم لمصر وهذه المنطقة أعظم بقعة على الأرض لأن قد تجلى عليها رب جميع الأديان ورب البشر جميعا.

‏‏وتابع‏ خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بيزنس"، مع الإعلامية "شيماء موسى"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد2"، أن مصطلح التجلي الأعظم الذي اطلقه كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالسياحة الدينية مثل مسار العائلة المقدسة، ومساجد آل البيت، ولكن مشروعه الأعظم كان مشروع التجلي الأعظم بسيناء.

وأصاف أن من المحتمل افتتاح هذا المشروع سيكون في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم، وأهمية هذا المشروع تأتي انه نقطة حج لجميع الأديان وأن جميع الأديان تستطيع التواجد في هذا المكان.