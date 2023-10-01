جامعة حلوان تعلن عن إضافة طلاب المرحلة الثالثة لموقع الكشف الطبي



أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن طلاب المرحلة الثالثة تم اضافتهم الى موقع الكشف الطبي وموقع طلب الالتحاق.



ويتطلب على كل طالب لحجز الكشف الطبي بجامعة حلوان الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى:

http://mede.helwan.edu.eg

ويتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي، ويجب على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة مطبوعة من الموقع الالكترني بها كود الطالب حتى يتسنى لنا التأكد من شخصه.

كما يمكن لطلاب المرحلة الثالثة الدخول للتسجيل على موقع الالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للالتحاق.

http://eservices.helwan.edu.eg/stAdmission/

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان على جهود الجامعة في توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومشجعة للطلاب، وأعرب عن ترحيبه بالطلاب الجدد، مؤكدا على تقديم كل الدعم لأبنائنا الطلاب، مبينا حرص الجامعة لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لانتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة.



وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة توفير وسائل الراحة لهم أثناء الكشف، وتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ونوه على أهمية الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.



وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة وضعت منظومة جديدة لتوقيع الكشف الطبى خلال جدول زمنى محدد لاستقبال الطلاب وذلك عقب تحديد موعد الكشف الطبي على الموقع المخصص لذلك، لتجنب الزحام والتكدس.

وتتم إجراءات الكشف الطبي للطلاب بجهود كبيرة، تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف فريق الإدارة الطبية تحت إشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجى، وفي ظل متابعة مستمرة للأستاذ محمد ناصر أمين عام جامعة حلوان والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.