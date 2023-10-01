محافظ القليوبية يتفقد المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الأحد، جولة لتفقد مدارس المحافظة التي استقبلت الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، وشارك الطلاب في أداء تحية العلم وإلقاء كلمة بطابور الصباح.



وتابع المحافظ بدء الدراسة بالمدرسة الفندقية ببنها، وعدد من المدارس بمختلف مناطق المحافظة، حيث تفقد الفصول الدراسية ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس.



من جانبها، أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية جميع مدارس الإقليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 - 2024، موضحة أن هناك 2695 مدرسة قد استعدت لاستقبال نحو 1565992 طالبا على مستوى المحافظة.



وشددت على ضرورة متابعة انتظام الدراسة، والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.



كما أكدت مدير تعليم القليوبية، بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم لتخفيف الأعباء المادية على أولياء أمور الطلاب.



وكشفت أن مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة بالمديرية، والإدارات التعليمية تابعت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة، والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.