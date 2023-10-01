بتحية العلم وطابور الصباح.. مدارس القليوبية تستقبل الطلاب فى أول أيام الدراسة.. صور

انتظمت الدراسة صباح اليوم فى أول أيام العام الدراسى الجديد بمحافظة القليوبية ، حيث استقبلت مدارس المحافظة التلاميذ والطلاب بطابور الصباح وتحية العلم.



من جانبها، أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية جميع مدارس الإقليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023 - 2024، موضحة أن هناك 2695 مدرسة قد استعدت لاستقبال نحو 1565992 طالبا على مستوى المحافظة.



وشددت على ضرورة متابعة انتظام الدراسة، والتأكيد على تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأيام الأولى للدراسة، والاهتمام بنظافة الفصول الدراسية وجميع مرافق المدرسة، والالتزام بالزي المدرسي للظهور بالمظهر اللائق في جميع المدارس.



كما أكدت مدير تعليم القليوبية، بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم لتخفيف الأعباء المادية على أولياء أمور الطلاب.

كما شددت على عدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب، مؤكدة على ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مواعيد مقابلة أولياء الأمور، متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.



وكشفت أن مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة بالمديرية، والإدارات التعليمية تابعت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة وتطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتسليم الكتب للمدارس والتأكيد علي نشر لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة، والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة الحصص الدراسية.

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