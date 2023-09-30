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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بنها يشارك الطلاب ألعاب الشطرنج وتنس الطاولة.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أول أيام العام الدراسى الجديد بكليتى الزراعة والطب البيطرى لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

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وشهد رئيس الجامعة أداء تحية العلم يرافقه الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عبد الرحمن، عميدة كلية الطب البيطرى، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وخلال جولته، التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد.

وأكد حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه عدد من الأنشطة الطلابية المختلفة، والتى نظمها الطلاب للاحتفال بزملائهم فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المستحدثة، والتي تؤهل للالتحاق بسوق العمل على جميع المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

من جانبه، دعا الدكتور تامر سمير الطلاب إلى المشاركة الفعالة والجادة فى الأنشطة الطلابية وذلك لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة.

وأكد أنه تم وضع برنامج يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية، والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب ومنها الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية، بالإضافة إلى مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، والذي يقدم العديد من المنح المجانية فى مختلف الفنون، والتي تعمل على تنمية مهارات الطلاب.

وفى نهاية جولته، أشاد "الجيزاوى" بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة فى أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية، وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم.

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