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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد الطابور الصباحي ويتابع انتظام الطلاب بمدارس المحلة الكبرى

اول ايام العام الدراسي
اول ايام العام الدراسي الجديد

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الطابور الصباحي بمدرسة الشهيد محمد الدرة الرسمية للغات بالمحلة الكبرى، إلى جانب تفقد انتظام الدراسة بمدرسة أم المؤمنين وطلعت حرب الثانوية العسكرية وذلك في ثاني أيام العام الدراسي الجديد.

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وشارك المحافظ الطلاب الطابور المدرسي، مشجعا إياهم على تحية العلم باعتبارها رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء.


وأبدى محافظ الغربية، سعادته، خلال تفقده انتظام الدراسة بمدارس المحلة الكبرى، من حرص التلاميذ خاصة الصغار بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال على الحضور والانتظام في العملية التعليمية بالمدرسة، وقام بتوزيع الحلوى كنوع من الحافز والتشجيع على الحضور والانتظام بالمدرسة ولرسم الفرحة على وجوه الأطفال القادمين برفقة أولياء أمورهم للمدرسة.

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وتابع محافظ الغربية معدلات ونسب حضور الطلاب داخل المدارس، كما تفقد عددا من الفصول الدراسية، موجها الشكر لأولياء الأمور والطلاب على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة مما تقدمه المدرسة.

وخلال تفقده المدرسة التقى المحافظ بمجموعة من الطلاب، ووجه الطلاب بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميا والمشاركة في جميع الأنشطة التي تم وضع خطة لها، كما شرح المبادرات الرئاسية وأهميتها كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف المصري.

 

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

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