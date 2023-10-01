أهم جهود القيادة السياسية في ملف الطاقة والكهرباء.. بشير عبد الفتاح يوضح

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن مؤتمر حكاية وطن بمثابة “مكاشفة ومحاسبة”، لما تم في الدولة المصرية على مدار 10 سنوات سابقة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن العديد من الملفات الهامة على رأسها “الطاقة”.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، إن مصر أصبح لها محطات للطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، مع وجود محطات على رأسها "محطة الضبعة النووية.

البنية التحتية السليمة

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن الدولة عملت على رفع كفاءة الطاقة الكهربائية’ خاصة مع إنشاء المدن الجديدة، مما كان يتطلب توفير البنية التحتية السليمة من بينها الكهرباء.