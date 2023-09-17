القيادة السياسية تشعر بمعاناة المواطنين.. كاتب صحفي يكشف أهمية قرارات الرئيس السيسي

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن الصعيد أصبح على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه ظهر ذلك من الزيارات المتكررة للرئيس السيسي للصعيد، مما يدل على اهتمام القيادة السياسية بالصعيد والقيام بالمشروعات الكبرى به.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أنه أصبحت هناك قرى نموذجية متكاملة في الصعيد، وأصبح هناك كافة الخدمات والمرافق، وأصبحت كذلك الحياة في الصعيد مثل الموجودة في المدن.

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن القيادة السياسية تشعر بمعاناة المواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات التي قام بها الرئيس السيسي أظهرت شعورًا لدى المواطن بأن الدولة تخفف من معاناة المواطنين.

أثرت على مصر

وأشار بشير عبد الفتاح إلى أن اللحمة بين القيادة السياسية والمواطنين، ستجعلنا نعبر الأزمة الإقتصادية العالمية، التي أثرت على مصر.