كاتب صحفي: الهند أصبحت رقم واحد في عدد السكان.. والصين تعاني|فيديو

أكد الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تتأثر، بما يحدث حاليًا، بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجميع لم يتوقع أن تعاني الصين، لـ مشكلات اقتصادية، وعجز في نسبة المواليد، وقلة الشباب التي تقوم بالإنتاج.

وأشار إلي أن الهند الآن أصبحت رقم واحد في عدد السكان، وأن عدد كبار السن في الصين أصبح مرتفعًا، وأن هناك مشكلات اقتصادية بسبب هذا الأمر.