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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الحاسبات والمعلومات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا  اليوم حفلا  لتخريج الدفعة الأولى لطلاب الكلية، بحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسى الحفناوى القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الأداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة والدكتور هانى الشامى القائم بعمل عميد كلية التجارة والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية والجامعة.

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أعرب الدكتور محمود ذكى عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، مقدماً التهئنة للخريجين وأولياء أمورهم، مشيداً بجهود و دور أعضاء هيئة التدريس بالكلية في النهوض بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، لتأهيل طلاب الكلية للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا .

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من جانبه قدم الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة التهنئة لخريجى الكلية، مشيراً إلى أن الحفل يأتى تعبيرا عن مدى اعتزاز وفخر الجامعة بأبنائها الخريجين، مشيراً إلى أن الكلية تقدم برامج دراسية على أعلى مستوى وفقاً لأعلى مواصفات الجودة، لاعداد خريج ذو خبرة قادر على مواجهة سوق العمل.

من جانبها قدمت الدكتورة نانسى الحفناوى خالص الشكر لإدارة الجامعة لدعمها الكامل  للكلية، موجهةً الطلاب بضرورة مواصلة تلقى العلم والاستزادة من المعرفة، لتحقيق مزيدا من النجاح والتفوق.

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التعليم والطلاب التعليمية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء هيئة التدريس استقبال الطلاب أعداد إعداد خريج الدراسات العليا والبحوث الحاسبات والمعلومات الدكتور محمود ذكي الدكتور محمد حسين

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